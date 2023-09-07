В Сумской областной администрации рассказали, что российские захватчики атаковали регион двумя ударными БПЛА. Один из дронов уничтожили силы противовоздушной обороны, другой нанес удар по жилому кварталу областного центра, информирует «НБН».

В ведомстве сообщили, что в результате атаки «Шахеда» были повреждены два магазина, частный дом и два десятка квартир в многоэтажке. К счастью, жертв в результате обстрела нет.

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками, под ударом оказались Одесская и Сумская области. В Воздушных силах сообщили количество уничтоженных дронов-камикадзе.