Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление в интервью «Голосу Америки» спикера командования Сухопутных сил Амеики в Европе и Африке Мартин О’Доннелла, бойцы ВСУ еще пару недель будут продолжить совершенствовать собственные навыки управления и ремонта американской военной техники (танков ).

Дословно из заявления спикера:

Мы получили от Украины запрос. Теперь военнослужащие будут поддерживать собственные навыки управления и ремонта до того, как тридцать один танк, который Вашингтон передаст Украине этой осенью. По всем ожиданиям, это займет всего несколько недель.

Насколько известно, сами учения проходят на территории Германии на базе США. В них принимают участие порядка двух сотен украинских военных.

Напомним, ранее мы уже писали о том когда в Украине могут появиться первые танки Abrams.