В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил рассказал, что российские захватчики продолжают атаковать военные объекты и объекты инфраструктуры в нашей стране, информирует «НБН».

По словам Игната, сначала армия Путина запустила 9 БПЛА, потом эта цифра выросла до 13 дронов, которые были уничтожены ПВО. Беспилотники летели в направлении Запорожья и Днепропетровщины. Также захватчики атаковали Сумщину.

Полковник отметил, что также россияне обстреливали нашу страну противорадиолокационными ракетами, запущенными из боевых самолетов Су-24 и Су-35. Кроме того, ВС РФ нанесли удар управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Напомним, этой ночью прогремели взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.