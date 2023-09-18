Как информирует «НБН», в свое ТГ-канале Игорь Терехов написал, что сегодня поздним вечером, 18 сентября, войска Российской Федерации нанесли несколько ударов по Харькову. Под прицелом россиян оказалась центральная часть города.

Также данную информацию в Телеграм обнародовала и полиция Харьковской области.

В своем сообщении Игорь Терехов написал:

Харьков в очередной раз оказался под обстрелом российских ракет. Предварительно, под ударом оказалась центральная часть города.

Напомним, ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что войска России запустили по Украине ударные дроны типа «Шахед».