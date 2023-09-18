Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале Воздушные силы призвали украинцев следить за объявлением воздушной тревоги.

Дословно из обнародованного заявления:

Были зафиксированы пуски ударных беспилотников типа «Шахед» из Приморско-Ахтарска. Мы будем сообщать дополнительно об изменении обстановки, а также направлении движении дронов-камикадзе. Следите за нашими сообщениями. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ранее в Воздушных силах Украины рассказали, сколько вражеских целей, выпущенных Россией по нашей стране, было уничтожено 17 сентября.