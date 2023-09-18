Местные паблики и российское пропагандистское агентство «РИА Новости» заявили о «бавовне» в центре Донецка. Под ударом оказалась «администрация» ставленника Кремля, зафиксировано как минимум одно попадание в здание, информирует «НБН».

СМИ страны-агрессора утверждают, что «столицу ДНР» обстреляли тремя ракетами РСЗО. В здании на бульваре Пушкина вспыхнул пожар, крыша получила разрушения в результате удара.

Пушилин в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором заявил, что пострадавших от атаки на город нет, однако в Сети сообщают о раненых.

Напомним, что «бавовна» посещала «администрацию главы республики» в Донецке и в начале месяца.