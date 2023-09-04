Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях разных ТГ-каналов. Также ресурсы опубликовали видео с места событий.

В сообщении к обнародованному видео говорится:

Во временно оккупированном Донецке в районе так называемой мэрии бавовна.

Иные ресурсы пишут, что в Донецке прогремели сильные взрывы. По предварительной информации, был нанесен удар по зданию «администрации» города. Но, согласно словам пропагандистов, в городе попросту горело транспортное средство.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Новой Каховке произошла «бавовна».