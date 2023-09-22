Во время Регионального экономического форума глава Кабинета министров сообщил, что россияне начали наносить удары по инфраструктуре, производству, прокачке и хранению горючего, и по энергетическим подстанциям в регионах. Все это свидетельствует о начале нового этапа энергетического террора захватчиков, информирует «НБН».

Премьер-министр заверил, что Украина сейчас лучше подготовлена к ударам ВС РФ по энергетической системе, чем в прошлом году. По мнению Шмыгаля, наша страна сможет пройти сложный период холодов.

Глава правительства добавил, что эта зима не будет легче предыдущей, однако теперь есть понимание, что нам готовят россияне и с какими вызовами мы будем сталкиваться.

Ранее исполнительный директор «ДТЭК» оценил шансы на прохождение зимы Украиной без глобальных вызовов для энергетической системы.