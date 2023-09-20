Сахарук отметил, что у украинской энергосистемы есть все шансы нормально пройти зиму, если исключить фактор атак российских оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ДТЭК.

В случае обстрелов, силам противовоздушной обороны необходимо максимально уничтожать ракеты и БПЛА, чтобы предотвратить новые повреждения энергетической системы.

По словам исполнительного директора ДТЭК, станции и трансформаторные подстанции не выдержат удары ракет и беспилотников, поэтому в случае прилетов могут быть серьезные последствия.

В то же время в «Укрэнерго» считают, что этой зимой может повториться худший сценарий. Глава компании Владимир Кудрицкий рассказал, к чему должны быть готовыми украинцы.