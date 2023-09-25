Как информирует «НБН» со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины, вечером 25 сентября россияне ударили по Херсону, предварительно артиллерией. В результате погибли три человека.

Как уточнил глава Херсонской ОВА, атакован был Днепровский район города.

Согласно информации, которую предоставило следствие, сегодня РФ вновь обстреляла жилые кварталы Херсона. Вероятней всего, была применена артиллерия.

Три человека, мирных жителя, стали жертвами атаки путинских войск. Погибли двое мужчин и одна женщина, которые во время «прилета» находились на улице.

Также известно, что два человека получили ранения. Они были госпитализированы. В результате ударов повреждены жилые дома, транспортные средства и торговые точки.

Напомним, ранее мы писали об ударе РФ по рынку в Херсоне.