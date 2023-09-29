Как информирует «НБН», об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от двадцать девятого сентября.

Так, сообщается, что авиация Сил обороны Украины на протяжении минувших суток нанесла одиннадцать ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, а также военной техники. Еще два удара были нанесены по ЗРК армии России.

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, ЗРК, а также тринадцать артиллерийских средств и даже станцию РЭБ врага.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе двумя ракетами «Хаймарс» по месту дислокации предателя Украины, нынешнего так называемого «мэра» Горловки Ивана Приходько.