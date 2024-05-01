О том, что к следственным мероприятиям в РФ, касающимся замглавы Министерства обороны Тимура Иванова по подозрению в коррупционных действиях, судя по всему, привлекут и первого зама данного ведомства государства-террориста, Руслана Цаликова, уже даже допрошенного сотрудниками ФСБ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает — Цаликов считается неофициальным покровителем Иванова. Кроме того, первый зам Минобороны РФ, безусловно, — фактически третье лицо в иерархии оборонного ведомства, после самого Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ, генерала Валерия Герасимова. Таким образом, арест Цаликова может повлиять на способность российского генералитета в принятии оперативных решений по войне в Украине.

Ранее мы писали о самом громком скандале в МО РФ за последнее десятилетие, раскрыв подробности частной жизни зама Шойгу.