Начальник областной военной администрации в интервью изданию LIGA.net допустил возможность нового наступления российских оккупационных сил на Херсон, информирует «НБН».

При этом, как отметил чиновник, «вторая армия мира» уже не сможет провести масштабную операцию, аналогичную той, которая была в начале вторжения в феврале 2022 года.

По словам руководителя ОВА, в регионе для путинских войск существует естественная преграда на пути к Херсону – река. Прокудин сомневается, что российские оккупанты смогут пересечь этот водный поток.

Глава администрации отметил, что существует вероятность нового наступления ВС РФ на Херсон, поскольку враг хочет закрепиться где-нибудь на правобережье региона. Он добавил, что Силы обороны готовы к такому развитию событий, есть человеческий ресурс и средства, чтобы сорвать планы россиян.

Ранее «губернатор» оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо размечтался о повторном захвате города. В облсовете прокомментировали заявления предателя Украины.