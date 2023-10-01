Как информирует «НБН», в интервью «Радио Свобода» генеральный директор компании от метил, что вопрос о поставках Украинскому государству «Байрактаров» моделей суже находится в процессе.

Дословно из обнародованного заявления:

Бойцы Вооруженных сил Украины весьма хорошо разбираются в том, что мы производим и во что вкладываем деньги. Как следствии, нашим планом является производить все системы, которые мы имеем сейчас и здесь, в Украине.

Напомним , ранее мы уже писали о заявлении Залужного, который отметил, что всего за несколько суток «Байрактар» уничтожил военной техники РФ на $28 млн.