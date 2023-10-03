Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на свои источники, сообщило, что накануне ночью на территории так называемой «ДНР» у оккупантов произошел инцидент, информирует «НБН».

ЧП случилось на перегоне «Енакиево-Углегорск». На машину зенитно-ракетного комплекса захватчиков «Стрела-10» наехал грузовой поезд. Как оказалось, водитель ехал в составе военной колонны и, не справившись с управлением, попал под состав.

В результате три «освободителя» отправились на «концерт Кобзона», двое стали «грузом 300». Повреждения получило и железнодорожное полотно, поскольку тепловоз после наезда на ЗРК сошел с рельсов.

Напомним, в конце сентября над Токмаком Запорожской области путинские солдаты из ЗРК «отминусовали» свой истребитель Су-35.