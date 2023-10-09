В аналитическом материале ISW отмечается, что 8 октября был обнародован подготовленный оборонным ведомством РФ проект указа Путина, которым предлагается лишить Северный флот страны-агрессора статуса «межвидового стратегического территориального объединения», информирует «НБН».

Подконтрольные Кремлю СМИ объясняют, что в таком случае СФ РФ уже не будет отдельной военно-административной единицей – его передадут в состав реформированного Ленинградского военного округа.

Глава Минобороны государства-террориста Сергей Шойгу предложил на базе Западного военного округа воссоздать Московский и Ленинградский военные округа.

Российский военный аналитик Юрий Федоров считает, что такие изменения будут свидетельствовать о том, что Кремль готовится к возможным конфликтам с государствами Балтии и странами-членами Альянса.

Эксперты ISW отмечают, что при этом не ясно, как россияне намерены мобилизовать, организовывать и обучать эти силы в новые военные округа.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, как Москва манипулирует войной в Израиле, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины.