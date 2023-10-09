В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что диверсионно-разведывательные группы РФ пытаются маневрировать на временно оккупированной территории Херсонской области. Однако защитники надежно держат оборону в районе реки Днепр, уничтожая диверсантов, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, сценарий прорыва армии Путина на левый берег «адекватными людьми не рассматривается». Однако Гуменюк считает, что россияне могут предпринять попытку перебраться на деоккупированную территорию, отметив, что Украина имеет дело с неадекватным врагом.

Спикер ОК «Юг» заверила, что оборона ВСУ достаточно плотная и продвижение ВС РФ на Херсонщине не предполагается.

Ранее британская разведка рассказала, какой сценарий боевых действий на юге Украины пугает «освободителей».