Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Минэнергетики Украины.

В сообщении отмечается, что главными темами встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и Чрезвычайного и полномочного Посла Азербайджанской Республики в Украине Сеймура Мардалиева стали помощь энергетическому сектору Украины, также углубление сотрудничества в нефтегазовой отрасли.м

Украинский высокопоставленный чиновник заверил, что Украине весьма ценит сотрудничество с Азербайджаном в энергосекторе, и весьма надеется, что данное сотрудничество будет только усиливаться.

Уже до конца текущего года ожидается также поступление очередной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей. Отдельное внимание во время встречи были уделено сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, в том числе вопросам хранения и транзита ресурсов.

Министр энергетики Украины подчеркнул, что интенсификация сотрудничества между Киевом и Баку в этой сфере даст возможность отдельным странам избавиться от зависимости энергоносителей РФ, но и сделает энергетическую безопасность всего региона еще сильнее.

Напомним, ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о неудачных попытках разведчиков Украинского государства освободить Запорожскую и город Энергодар.