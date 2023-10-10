В эфире национального телемарафона Игнат заявил, что любое оружие способно влиять на ситуацию на фронте. Представитель Воздушных сил напомнил об уничтожении двух кораблей армии Путина, что повлияло на боевые способности РФ, информирует «НБН».

По словам полковника, ВСУ применяли Storm Shadow и SCALP для обстрелов объектов врага на временно захваченных территориях. Такие результаты были получены благодаря высокоточным ударам украинских пилотов, которые из самолетов Су-24М выпускают крылатые ракеты.

Игнат отметил, что военные достигают успехов с помощью сочетания своей филигранной работы и западного вооружения. Немецкие крылатые ракеты Taurus имеют несколько другие характеристики, чем Storm Shadow и SCALP, они помогут ВСУ увеличить дальность поражения объектов ВС РФ.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил свое нежелание отправлять в Украину ракеты Taurus.