В интервью британскому изданию The Guardian директор МАГАТЭ сообщил, что глава Украины пообещал ему, что защитники не будут в ходе контрнаступления атаковать Запорожскую АЭС, информирует «НБН».

По словам Гросси, президент лично заверил его, что ВСУ не будут бомбить или обстреливать атомную электростанцию, которая оккупирована российскими войсками. При этом Зеленский подчеркнул, что помимо прямых атак на ЗАЭС у него на столе лежат «все остальные варианты».

Глава организации отметил, что на захваченной россиянами станции может произойти что-угодно и это вызывает у него беспокойство. Гросси отметил, что Запорожская АЭС сейчас небезопасна, поскольку она находится посреди боевых действий.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал о трех неудачных попытках освобождения Энергодара и ЗАЭС, опыт которых пригодился разведчикам для проведения операций в Крыму.