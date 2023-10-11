Как информирует «НБН» со ссылкой на France 2, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Владимир Зеленский отметил:

Войска РФ всячески пытаются безуспешно контратаковать, а мы шаг за шагом продолжаем продвигаться. Хоть и двигаемся мы не так быстро, как ранее ожидали, как бы того хотелось.

Также украинский лидер добавил, что в глобальном плане время на стороне Российской Федерации, как следствие нельзя допускать того, чтобы помощь Украине прервалась.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия причастна к вторжению террористов ХАМАС в Израиль и поддерживает боевиков.