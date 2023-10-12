Буданов в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что у военной разведки нет ни одного факта, который подтвердил бы смерть «повара Путина», информирует «НБН».

По словам начальника ГУР МОУ, он не знает, погиб или не погиб главарь «вагнеровцев». Генерал отметил, что информацию, которую предоставили в России относительно смерти олигарха, поспособствовала определенному ослаблению внутри ЧВК.

Военачальник надеется, что события с армией Пригожина помешают боевикам «Вагнера» воевать как единому организму. Глава разведки отметил, что ЧВК была серьезным противником и большой проблемой для Украины, так как наемники олигарха умели воевать.

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснил, почему кремлевскому диктатору Владимиру Путину пришлось «убрать» Пригожина.