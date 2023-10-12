Как информирует «НБН», свой призыв Прокудин написал в ТГ-канале.

Так, в сообщении главы областной военной администрации говорится:

Я обращаюсь к вам с призывом позаботиться о ваших детях и дать им возможность жить в более спокойном месте. Сейчас и мои дети не рядом со мной. Они в Украине с их мамой, однако в относительной безопасности. И это было мое решение. Как отца, человека. Хочу вас заверить, что вы точно вернетесь к себе домой, живыми и невредимыми.