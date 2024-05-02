Бывший командующий американскими войсками в Европе в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, как Силы обороны Украины могут применить ракеты ATACMS и истребители F-16, информирует «НБН».

Ходжес напомнил слова главы Пентагона Ллойда Остина, который заявил, что ВСУ могут использовать ракеты ATACMS как они хотят. Советник НАТО отметил, что теперь нет смехотворных ограничений для применения этого оружия.

По словам Ходжеса, приоритетными целями для ударов защитников баллистикой являются логистика, штабы и артиллерия «второй армии мира». Он убежден, что ATACMS помогут Силам обороны сделать Крым непригодным для ВС РФ. Также лучшее использование этих ракет – применение для уничтожения Керченского моста.

Говоря о F-16, экс-командующий войсками США в Европе выразил уверенность в том, что командование ВСУ найдет лучшие цели для этих истребителей. Западные самолеты можно использовать разными способами, например, как часть ПВО для сбития ракет или против артиллерии врага для поддержки наземных операций защитников.

Ранее Ходжес оценил возможность прорыва захватчиков вглубь Украины.