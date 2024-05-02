Дипломат заявил, что атаки армии Путина баллистикой повредили половину энергосистемы нашей страны. По словам главы МИД, удары россиян таким оружием по Украине – «настоящее бедствие» этой войны, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

Министр отметил, что, если бы другое государство испытала такие масштабы разрушений энергетических объектов, оно выглядело бы хуже, чем наша страна. Однако Украина держится, потому что она многому научилась.

Руководитель внешнеполитического ведомства заявил, что каждая ракета ВС РФ, которая бьет по энергообъекту, лишает жителей нашей страны электроэнергии. Если вражеский удар убивает кого-то из гражданских, то потому, что кто-то не предоставил Киеву средства ПВО или перехватчик, чтобы помочь стране защититься от воздушного террора.

Кулеба подчеркнул, что пока в Кремле остается российский диктатор Владимир Путин, Штаты не смогут позволить любые независимые отношения с государством-террористом.

Также дипломат объяснил, почему РФ не получила от Украины приглашение на Глобальный саммит мира.