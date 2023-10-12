В эфире национального телемарафона Евлаш напомнил, что недавно был сезон дождей. Поскольку несколько суток шли обильные осадки, погодная ситуация оказала влияние на количество боевых столкновений защитников с российскими оккупантами на Лимано-Купянском направлении, информирует «НБН».

По словам представителя Восточной группировки войск, из-за дождей также трудно было применять авиацию и беспилотники. Вязкость почвы в полях усложнила использование тяжелой техники.

После стабилизации погоды на этом участке фронта боевые действия активизировались, защитники не дают прорваться ВС РФ вперед. За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали гораздо больше сил оккупантов. «Освободители» сейчас перегруппировываются и анализируют свои действия, что, конечно, все равно не поможет им достичь успехов.

Напомним, войска России начали наступление на Авдеевку Донецкой области. Глава ГВА Виталий Барабаш сообщил о ситуации в городе.