Как информирует «НБН», данное видео обнародовали целый ряд украинских ТГ-каналов.

Так, на кадрах видно, как группа предателей-украинцев отдыхают в совместной компании и провозглашают тосты за «воссоединение с великою Россией». Поле этого они бросались в пляс под украинские песни и устраивали застолья.

В общей сложности на кадрах можно насчитать от двадцати до тридцати коллаборантов. В это же время важно отметить, что поддержка российских захватчиков в Энергодаре в действительности точно не такая большая, как убеждают предатели на обнародованном в Сети видео. А сами кадры весьма возмутили пользователей Сети.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Буданов рассказал о неудачных попытках освобождения Энергодара и деоккупации Запорожской АЭС.