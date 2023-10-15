Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «РБК-Украина».

В свою очередь мониторинговые каналы сообщают, что взрывы гремят в Запорожском районе. Российские войска осуществляют атаки посредством баллистики С-300.

Как известно, в 01:57 в регионе была объявлена воздушная тревога. А Воздушные силы ВСУ предварительно предупреждали об угрозе применения баллистических ракет.

Напомним, ранее мы, ссылаясь на главу Херсонской ОВА Мрочко, сообщали, что российские оккупанты наносят удары по городу Херсону.