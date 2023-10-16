В Сети распространилось видео с пленным наемником ЧВК «Редут», который пытается объяснить, что он забыл в Харьковской области, учитывая, что РФ заявляла об «освобождении» Донбасса, информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

Журналистка напомнила россиянину, что Донбасс – это Донетчина и Луганщина, поинтересовавшись, почему его отправили воевать на Харьковщину.

Захватчик заявил, что он приехал в чужую страну с оружием в руках не по своему желанию. Наемник ЧВК «объяснил», что в школе у него была двойка по географии и только попав в плен он задумался о том, зачем войскам РФ нужно было идти дальше, если они уже «отвоевали» Донбасс.

Ранее в Сети обнародовали видео, где пленный захватчик объясняет, зачем пришел в Украину с оружием в руках. Путинский солдат сообщил, что он якобы хотел разобраться в том, что происходит, и написать книгу.