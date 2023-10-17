Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении издания «Думская».

Ранее перед этим представители Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотных аппаратов Российской Федерацией в Одесской области.

В настоящее время еще нет никакой официальной информации о причинах и последствиях взрывов. При этом жителям региона всячески рекомендовали оставаться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги.

Напомним, ранее мы уже писали, что оккупанты вчера вечером, 16 октября, сбросили в небе над Херсонской областью девять управляемых авиабомб.