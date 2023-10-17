Британская разведка в своем отчете отмечает, что «вторая армия мира» начала скоординированное наступление на нескольких направлениях на Востоке Украины. В частности, ВС РФ непрерывно штурмуют Авдеевку на Донетчине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве считают, что этот город – серьезное препятствие для путинских оккупационных сил на пути к достижению цели по установлению контроля над всей Донецкой областью.

В разведке Великобритании считают, что это будет самое значительное наступление россиян на Авдеевку минимум с января этого года. При этом захватчики несут большие потери живой силы и техники, демонстрируют медленный прогресс.

Британская разведка утверждает, что в краткосрочной перспективе успешный захват города «второй армией мира» выглядит все более маловероятным.

Ранее в ГУР МОУ раскрыли цель многочисленных штурмов Авдеевки войсками РФ.