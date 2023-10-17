Как информирует «НБН» со ссылкой на Liga.net, согласно словам Штупина, на протяжении последних двадцати четырех часов украинские военнослужащие отбили более десяти атак. Россияне, при самом большом их желании, так и не могут прорваться.

Цитата:

Пехоту бросают вперед. Они очень большими группами идут. Точнее они уже не идут, а ползают. Ведь мы не позволяем им даже голову поднять. На штурм в основном идут мотострелки, которые были мобилизованы с оккупированных территорий, а также отряды Шторм-Z.

Помимо того, он добавил, что в первой волне атак, начавшейся десятого октября, вражеские силы применили намного больше бронированной техники, нежели применяет сейчас.

Также спикер Вооруженных сил Украины полностью опроверг информацию, которую обнародовали российские пропагандисты относительно якобы захода на террикон Авдеевского коксохимического завода на северном фланге.

Напоследок он добавил, что террикон важен тем, что он является господствующей высотой, и он находится под контролем ВСУ.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, как британская разведка оценила шансы оккупантов захватить Авдеевку.