Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.

Так, Малашко отметил, что атака была осуществлена россиянами в период времени с 01:33 до 01:48. Сейчас устанавливается тип ракет, которыми россияне били по городу.

Одна из ракет упала на многоэтажное здание в центральной части Запорожья. Согласно словам Малашко, в результате террористической атаки один человек погиб, минимум два получили ранения. Также были повреждены восемь квартир.

В свою очередь и.о. городского головы Анатолий Куртев позже подчеркнул:

К огромному сожалению, есть жертвы и пострадавшие. В настоящее время известно, что погиб один человек. Также есть раненные и травмированные.

Он добавил, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. На месте удара работают все соответствующие службы.

Напомним, буквально несколько дней тому назад в Запорожье прозвучала целая серия взрывов в ночное время.