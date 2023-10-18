В среду ночью, 18 октября, войска Российской Федерации обстреляли ракетами Запорожье. Под удар попал жилой пятиэтажный дом, был разрушен целый подъезд. Представитель ГУ ГСЧС сообщила, что здание может обвалиться.

По словам Барышевой, сейчас спасателям опасно продолжать поисковые работы, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «5 редакция Запорожье».

Она отметила, что, чтобы искать людей под завалами, нужно снять нависающие конструкции. Это поможет избежать обвала здания и продолжить работы внутри.

Напомним, начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил количество жертв в результате удара по многоэтажке. Чиновник раскрыл, каким типом ракеты россияне атаковали центр Запорожья.