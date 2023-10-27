Мариупольский мэр сообщил, что россияне издали распоряжение о полной «инвентаризации» многоэтажек и частных домов. «Освободители» формируют рабочие группы, задачей которых будет поиск владельцев жилья.

При отсутствии хозяев дома и квартиры будут вносить в соответствующий список, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу Мариупольского горсовета.

Известно, что на протяжении года «власти» Мариуполя формировали перечни «бесхозного» жилья. По словам Бойченко, теперь они хотят провести «инвентаризацию» и присвоить имущество украинцев, ссылаясь на отсутствие его владельцев.

Напомним, депутат Запорожского облсовета рассказал, как россияне усилили давление на жителей Бердянска и Мелитополя после инцидента с подрывом авто ФСБ РФ.