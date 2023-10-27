О том, что внедрение «Оберега» предоставит ТЦК/СП доступ фактически ко всей личной информации, касающейся военнообязанного, пишет «НБН», ссылаясь на приказ украинского оборонного ведомства «Об утверждении Порядка электронного информационного взаимодействия Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов и Государственного реестра физлиц-плательщиков налогов», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, ТЦК/СП получили возможность запрашивать у Государственной налоговой службы Украины нижеуказанные сведения, затрагивающие персональные данные определенного гражданина в возрасте от 18 до 60 лет (на это налоговикам дается не более 90 дней):

ФИО;

ИНН;

номер и серию паспорта;

даты приема и увольнения с работы.

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