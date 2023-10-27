OSINT-расследователь MT Anderson на своей странице в соцсети Х сообщил, что «освободители» на линии полета севастопольского аэродрома «Бельбек» нарисовали четыре истребителя МиГ-31, информирует «НБН».

Фейковые боевые самолеты «второй армии мира» можно увидеть на спутниковых снимках аэродрома. На то, что истребители ненастоящие, указывает отсутствие теней.

Расследователь отметил, что россияне пытаются скрыть свою авиацию от Сил обороны. В частности, захватчики прячут боевые самолеты в ангарах.

Напомним, сегодня стало известно о подрыве новейшего противоминного корабля ВМС РФ во временно оккупированном Севастополе.