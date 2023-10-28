Как информирует «НБН», данное видео было обнародовано в ТГ-канале «БУТУСОВ ПЛЮС».

На кадрах запечатлено, как бойцы 65-й ОМБР ведут бой в районе населенного пункта Работино, что в Запорожской области. Наши штурмовики в количестве четырех человек против десятерых оккупантов смогли взять их позицию, находящуюся на господствующей высоте.

В результате боя пятерым солдатам армии Путина таки удалось сбежать, еще три остались в нашей земле навсегда. Двух оккупантов бойцы ВСУ взяли в плен, теперь они пополнят обменный фонд.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы ВСУ ликвидировали командира российских штурмовиков.