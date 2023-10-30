В интервью ТСН.ua Дикий отметил, что сейчас Украина и РФ фактически соревнуются, у кого первого закончится главный ресурс – люди, поскольку по «железу» запас прочности есть у двух сторон, информирует «НБН».

По словам ветерана АТО, на пользу ВСУ играют большие потери армии Путина. Аналитик отметил, что согласно данным независимых экспертов и информации, которую он получает от друзей на фронте, соотношения потерь 1:3 там, где наступают защитники, а там, где украинские бойцы держат оборону, у врага потери могут быть в 5 раз больше.

Бывший командир роты батальона «Айдар», говоря о мобилизационном резерве в РФ, отметил, что в год в оккупационные войска могут набирать до 700 000 граждан, текущий набор составляет 20 000 человек ежемесячно.

Дикий уточнил, что за раз россияне могут набирать по 200 000 мобилизованных трижды в год. По его словам, общее количество мобилизационного резерва страны-агрессора, если брать абстрактно, составляет 7 миллионов человек.

При этом Украина с 24 февраля 2022 года воюет меньшим количеством бойцов и не приближалась к цифре врага в 420 000.

Напомним, в ISW объяснили, как потери техники РФ на Авдеевском направлении отразятся на наступательных возможностях захватчиков.