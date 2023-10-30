В отчете ISW отмечается, что в воскресенье, 29 октября, военные блогеры РФ заявили, что Макаревича в должности командующего группировкой оккупантов «Днепр» на Херсонщине заменил командующий ВДВ России, генерал-полковник Михаил Теплинский, информирует «НБН».

Оборонное ведомство страны-агрессора не комментировало перестановки в армии Путина, однако один российские военный блогер сообщил, что глава Кремля уволил Макаревича во время визита в штаб захватчиков в Ростове-на-Дону.

Американские аналитики пишут, что увольнение военачальника назрело давно и оно связано с созданием защитниками небольшого «плацдарма» в поселке Крынки на Херсонщине. Вероятно, из-за халатности и безынициативности генерала Силы обороны начали неоднократно высаживаться на левобережье области.

Не исключено, что оппоненты Макаревича убедили кремлевского диктатора в неспособности военачальника эффективно руководить захватчиками на фоне усиления наземных атак ВСУ в регионе.

Напомним, 19 октября Путин посетил Ростов-на-Дону, где встретился с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.