Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на свои источники, сообщил, что во время атаки 30 октября «вторая армия мира» в Крыму понесла потери. Удар был нанесен по месту дислокации комплекса противовоздушной обороны страны-агрессора, информирует «НБН».

Ракета прилетела по ПВО захватчиков, которое располагалось в районе села Молочное Сакского района около 6:00. В результате «бавовны» россияне лишились дизель-генератора, а зенитно-ракетный комплекс С-300 получил повреждения.

Отметим, что ранее этот Telegram-канал рассказал подробности прилета по ракетно-зенитному полку ВС РФ вблизи крымского села Оленевка 30 октября.