Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом заявил в эфире Россия вывела все свои подразделения из Беларуси: в Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе с РБ

По словам Демченко, в Беларуси еще остается определенное количество военных РФ, но это больше обслуживающий персонал тех технических средств, которые еще остаются на территории Беларуси.

Касательно пребывания в Беларуси наемников РФ, то речь идет о небольшом количестве. Согласно имеющимся данным, это менее одной тысячи человек.

По словам спикера, на границе с Беларусью ситуация полностью контролируемая. Сейчас не отмечается передвижения личного состава или техники РФ наряду с границей Украины. Украинским пограничникам удается активно следить за ситуацией, анализировать то, насколько это может нести угрозу для страны.

Стоит добавить, что Россия вывела собственные подразделения с территории РБ в рамках ротации и новых военных туда она не заводила, — отметил Андрей Демченко.

Демченко добавил, что сейчас остается определенное количество российских военных в Беларуси, однако в большей степени это обслуживающий персонал тех техсредств, которые еще остаются на территории Беларуси.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Донецке масштабный пожар.