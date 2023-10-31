Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал видео из бухты временно захваченного Севастополя. Кадры демонстрируют задымление на одном из малых противолодочных кораблей путинских оккупационных сил, информирует «НБН».

В сообщении отмечается, что происходящее не похоже на запуск двигателя. Вероятно, на корабле ВМС РФ испытывают дымовую установку либо начался пожар.

Отметим, что на днях в Севастополе подорвался на мине российский разведывательный корабль «Владимир Козицкий». В Сети сообщили подробности инцидента.