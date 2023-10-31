Как информирует «НБН», местные ТГ-каналы информируют, что масштабный пожар произошел в Буденовском районе Донецка вечером вторника, тридцать первого октября. Там горят цистерны с горючим.

На обнародованных в Сети фотоснимках и видео с места происшествия можно увидеть, что пожар начался в месте хранения топлива. Там горели одновременно несколько цистерн.

В это же время местные информируют о том, что якобы был «прилет», привлекший к возгоранию.

Пока что неизвестно, есть ли пострадавшие среди людей.

Местные СМИ отмечают о том, что в настоящее время в Буденовском районе Донецка большой пожар. По предварительной информации пожар начался после падения снаряда. Никакой официальной информации о том, что вспыхнуло, нет.

Российские средства массовой информации пишут о якобы четырех «прилетах» по цистернам с топливом на железнодорожной станции Мушкетово.

Напомним, ранее мы уже писали о взрывах в российском Ростове.