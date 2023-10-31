В эфире телеканала «Мы – Украина» спикер оперативного командования «Юг» обратила внимание на то, что российские захватчики длительное время не применяют для обстрелов нашей страны ракеты двух типов, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, в последнее время путинские оккупационные силы не наносят удары по Украине крылатыми ракетами Х-101 и «Калибр». Это оружие враг пытается накопить для будущих атак на нашу страну с наступлением холодов.

Глава пресс-центра добавила, что время от времени армия Путина выпускает по Украине баллистические ракеты. Таким образом оккупанты хотят держать нашу страну в напряжении для дальнейшего массированного применения этого оружия.

Ранее паузу в использовании крылатых ракет ВС РФ прокомментировали в разведке Великобритании.