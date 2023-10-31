Как информирует «НБН», об этом изначально сообщил ТГ-канал «Миргород online».

После поступления данной информации не было никаких данных о причинах и последствиях взрывов. Однако различные паблики сообщали о пусках ракет Х-59 при помощи авиации врага.

О последствиях вражеской атаки стало известно уже утром, когда руководитель областной военной администрации Филипп Пронин проинформировал о последствиях вражеской воздушной атаки. Чиновник подчеркнул, что враг нанес удар ракетами.

В частности, он написал на своей странице в ТГ-канале, что Россия нанесла ночной ракетный удар по Миргородскому району. Согласно предварительной информации, без пострадавших. Также не было зафиксировано повреждений гражданской или критической инфраструктуры.

Напомним, также ночью враг атаковал при помощи БПЛА Хмельницкую область.