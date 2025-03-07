Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства энергетики Германа Галущенко, страна-агрессор нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины.

Исходя из слов Галущенко, там, где позволяет безопасность обстановки, специалисты-спасатели и бригады энергетиков ведут работу над ликвидацией последствий. В частности, предпринимается вс весь спектр необходимых мероприятий, направленных на стабилизацию энергетического и газового снабжения.

Министр добавил, что подобным образом государство-террорист стремится причинить боль обычным украинцам, поскольку осознанно обстреливает энергетику и газовые производственные мощности, намереваясь оставить население без света и тепла, и одновременно нанести наибольший вред рядовым гражданам.

Галущенко акцентировал на потенциальном введении режима аварийных/стабилизационных отключений электричества:

Ситуация в энергосистеме может меняться [в худшую сторону]. Следите за официальными сообщениями.

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