Как пишет «НБН», об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель руководителя Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин. Согласно его словам, в регионе можно было услышать работу ПВО.

Также он отметил, что в результате атаки БПЛА на область не было ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили о летевших на Староконстантинов Хмельницкой области беспилотных летательных аппаратах.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об утренних взрывах в Одессе.