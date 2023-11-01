После ударов ATACMS по аэродромах оккупантов в Луганске и Бердянске Запорожской области россияне принялись спасать свою боевую авиацию. В частности, они забрали все вертолеты с бердянского аэродрома, информирует «НБН».

В комментарии «24 каналу» Игнат заявил, что данных о том, куда захватчики перебазировали авиацию из Бердянска нет, однако логика подсказывает, что скорее всего вертолеты переместили на территорию Крымского полуострова. Спикер ВС ВСУ предположил, что «освободители» могут использовать базу в Джанкое.

Полковник объяснил, что передислокация авиации увеличит время подлета при атаках на Украину, что соответственно увеличит время для подготовки защитников к отражению нападения врага.

Напомним, что на новых спутниковых снимках крымского военного аэродрома «Саки» обнаружили следы пожара.