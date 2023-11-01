Как сообщает «НБН«, об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

На заведение, в котором в свое время воспитывались малыши, сегодня оккупанты сбросили две авиабомбы, — написал высокопоставленный чиновник.

Одновременно с этим Прокудин добавил, что захватчики атаковали детский сад в одном из населенных пунктов Бериславского района Херсонской области.

Напомним, что вечером 31 октября российские террористические войска ударили по селу Чайкино в Херсонской области, из-за чего погиб один человек. За сутки в области получили ранения 8 человек, из которых двое — вечером.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как оккупанты сбрасывали управляемые авиабомбы на Херсонскую область при помощи авиации.